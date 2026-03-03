الوائلي: المنافذ تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل دخول العراقيين العالقين في الخارج

وقال الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "المنافذ تعمل على مدار 24 ساعة من اجل تقديم كافة التسهيلات لدخول العراقيين العالقين خارج بسبب غلق الأجواء وتسهيل عودتهم عبر المنافذ الحدودية البرية".وأعلنت يوم السبت الماضي اغلاق الأجواء العراقية بسبب الحرب بين والولايات المتحدة والكيان الصهيوني.