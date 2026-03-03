وزير العدل يصدر إجراءات مشددة تخص السجون

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير العدل ترأس اجتماع موسع بحضور وكيل الوزارة الاقدم ومدير عام الى جانب الكوادر المتقدمة ومدراء الاقسام السجنية، لمناقشة وتقييم الجهوزية الامنية للسجون وتوفير متطلباتها"، مبينا ان "الاجتماع شهد مناقشة شاملة للإجراءات المعمول بها داخل السجون، وسبل تعزيزها من خلال توفير الدعم اللوجستي اللازم، وتأمين الاحتياجات الفنية والمستلزمات الأمنية التي تضمن ديمومة الاستقرار ورفع مستوى الاستعداد فيها ".ووجّه الوزير "بضرورة أن تكون القوة الإجرائية في السجون على أتم الجاهزية واليقظة العالية، مع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر في أداء الواجبات"، مؤكداً "أهمية تكثيف التنسيق والتواصل المستمر مع القوات الأمنية الماسكة للملف الأمني في محيط السجون لضمان وحدة القرار وسرعة الاستجابة لأي طارئ".