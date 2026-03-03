بعد استهداف مفاعلات نووية في ايران.. ما هو موقف العراق؟

وقال رئيس الهيئة فاضل حاوي مزبان في بيان تابعته ، "تابعنا جميعًا بقلق بالغ العمليات العسكرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشرق الأوسط، وقد تم التواصل معنا من مركز الحوادث والطوارئ(IEC) التابع للوكالة الذرية فور نشوب العمليات الحربية للاطمئنان على مستويات الاشعاع المسجلة من خلال كواشف منظوماتنا، لشحة المعلومات الواردة من الجانب الايراني حول وضع المنشآت النووية".وأضاف انه "تم تفعيل الوطني ومتابعة منظومات الانذار المبكر التي تغطي المحافظات العراقية وعلى مدى 24 ساعة بالإضافة الى متابعة قراءات منظومات الكشف للدول المجاورة"، موضحا انه "لم يتم اكتشاف أي ارتفاع في مستويات الإشعاع فوق مستويات الخلفية العادية حتى الان في كواشفنا او كواشف الدول المجاورة".وذكر انه "بالنسبة لحالة المنشآت النووية في ، فليس لدينا حتى الآن أي إشارة إلى أن أيًا من المنشآت النووية، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، أو مفاعل البحثي قد تعرضت الى عمل حربي"، لافتا الى ان "إيران وعدد من الدول الأخرى في المنطقة التي تعرضت للهجمات العسكرية، تمتلك محطات طاقة نووية ومفاعلات بحث نووية عاملة، بالإضافة إلى مواقع تخزين وقود مرتبطة، وهي تقع ضمن نطاق اهتمامنا ومراقبتنا المستمرة".واكد "نعمل بكامل امكانياتنا من خلال الطوارئ النووية والاشعاعية والتي تضم مختلف الجهات القطاعية والتي هي بحالة انعقاد دائم وبتواصل مع حيث تمثل هيأتنا نقطة التواصل الوطنية لاتفاقية الانذار المبكر واتفاقية المساعدة".