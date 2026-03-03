الصفحة الرئيسية
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة 14 دولة بينها العراق
المزيد
بعد استهداف مفاعلات نووية في ايران.. ما هو موقف العراق؟
محليات
2026-03-03 | 06:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
633 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت الهياة الوطنية للرقابة النووية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود مؤشرات لأي ارتفاع في مستويات الإشعاع من
إيران
.
وقال رئيس الهيئة فاضل حاوي مزبان في بيان تابعته
السومرية نيوز
، "تابعنا جميعًا بقلق بالغ العمليات العسكرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشرق الأوسط، وقد تم التواصل معنا من مركز الحوادث والطوارئ(IEC) التابع للوكالة
الدولية للطاقة
الذرية فور نشوب العمليات الحربية للاطمئنان على مستويات الاشعاع المسجلة من خلال كواشف منظوماتنا، لشحة المعلومات الواردة من الجانب الايراني حول وضع المنشآت النووية".
وأضاف انه "تم تفعيل
مركز الطوارئ
الوطني ومتابعة منظومات الانذار المبكر التي تغطي المحافظات العراقية وعلى مدى 24 ساعة بالإضافة الى متابعة قراءات منظومات الكشف للدول المجاورة"، موضحا انه "لم يتم اكتشاف أي ارتفاع في مستويات الإشعاع فوق مستويات الخلفية العادية حتى الان في كواشفنا او كواشف الدول المجاورة".
وذكر انه "بالنسبة لحالة المنشآت النووية في
إيران
، فليس لدينا حتى الآن أي إشارة إلى أن أيًا من المنشآت النووية، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، أو مفاعل
طهران
البحثي قد تعرضت الى عمل حربي"، لافتا الى ان "إيران وعدد من الدول الأخرى في المنطقة التي تعرضت للهجمات العسكرية، تمتلك محطات طاقة نووية ومفاعلات بحث نووية عاملة، بالإضافة إلى مواقع تخزين وقود مرتبطة، وهي تقع ضمن نطاق اهتمامنا ومراقبتنا المستمرة".
واكد "نعمل بكامل امكانياتنا من خلال
غرفة
الطوارئ النووية والاشعاعية والتي تضم مختلف الجهات القطاعية والتي هي بحالة انعقاد دائم وبتواصل مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
حيث تمثل هيأتنا نقطة التواصل الوطنية لاتفاقية الانذار المبكر واتفاقية المساعدة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
عالم نووي عراقي يكشف موقف العراق في حال تسجيل "تسرب نووي" من ايران
02:13 | 2026-03-03
صحيفة: ايران ترمم منشآت صواريخ باليستية ومواقع نووية بعد الضربات الامريكية
14:32 | 2026-02-06
طهران تتحدث عن "تناقض" في موقف واشنطن حيال البرنامج النووي
15:05 | 2026-02-25
روسيا تحذر من استهداف محطة بوشهر النووية
13:43 | 2026-03-02
رقابة
نووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة
الدولية للطاقة
السومرية نيوز
مركز الطوارئ
سومرية نيوز
السومرية
الإسلام
