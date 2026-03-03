بينها قرار الحرب والتعامل مع الازمة النفطية.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
استهداف محيط القنصلية الأمريكية في دبي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينها قرار الحرب والتعامل مع الازمة النفطية.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم

محليات

2026-03-03 | 10:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها قرار الحرب والتعامل مع الازمة النفطية.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم
1,506 شوهد

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية ال
تاسعة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ان الدولة بمؤسساتها هي وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسِلم، فيما اشار الى انه سنقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورّط في الصراعات، وخول وزارة النفط صلاحيات التعامل مع الأزمة المتوقعة في عمليات تصدير النفط الخام.


وذكر مكتب السوداني في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وفي مستهل الجلسة، تطرق رئيس مجلس الوزراء الى "مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها، حيث أكد على أن الدولة بمؤسساتها هي وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسِلم، وأن الحكومة ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورّط في الصراعات، مع التشديد على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي".

وجدد السوداني "التزام الحكومة بحماية سيادة العراق، وأجوائه ومياهه، ومنع توظيفها بأي شكل في الصراعات الجارية بالمنطقة"، مؤكداً أن "القوات المسلحة العراقية بكامل تشكيلاتها وصنوفها ملتزمة بمهامها القانونية بحماية الممتلكات العامة والخاصة، والبعثات والسفارات الأجنبية".

وبيّن، أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة للعلاقات العراقية بالمحيط الإقليمي والدولي، ومن منطلق رئاسة العراق للقمة العربية والسعي الى تنسيق المواقف بما يؤمن فرض الاستقرار وإيقاف الأعمال العسكرية، ومنع حدوث المزيد من أسباب العنف".

ودعا رئيس مجلس الوزراء الى "توحيد الخطاب بين القوى السياسية الوطنية، والعمل على مواجهة الشائعات"، موجهاً "الوزارات المعنية بمتابعة تأمين مفردات الأمن الغذائي، والجوانب الخدمية والتصدي لأي محاولة لاستغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بالأسعار".

ونظر المجلس في المواضيع المطروحة، وأقر "تخويل وزارة الن
فط صلاحيات التعامل مع الأزمة المتوقعة في عمليات تصدير النفط الخام، والمشتقات النفطية جراء غلق ممر مضيق هرمز".

كما جرى "إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بتعديل الرسوم والأجور ضمن محضر لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025)، وتأليف لجنة لدراسة تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً، والقطاع الخاص، وما يتعلق بشأن وضع ضابطة ملحقة لشمول الدوائر الممولة ذاتياً (من غير الشركات العامة)، بعقود الشراكة في الإدارة والتشغيل فقط، وأن تشمل هذه الدراسة أمانة بغداد والبلديات في المحافظات".

وبشأن خطابات الضمان للمشاريع، أقر مجلس الوزراء "تعديل قراره (873 لسنة 2025)، ليتضمن عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ لجميع العقود التي يكون فيها المتعاقدون لديهم استحقاقات غير مصروفة بقيمة خطاب الضمان أو أكثر، مع مراعاة احتفاظ جهات التعاقد بهذه المبالغ وعدم صرفها، أو أن يجري تجديد خطاب الضمان بحسب المقادير المتبقية بحسب اختيار جهة التعاقد".

وصوت المجلس على "إلزام إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان التي تؤلف بالأوامر الديوانية، والقرارات التي تصدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد".

ووافق مجلس الوزراء على أن "يكون موعد انعقاد القمة العربية لريادة الأعمال 2026 في العراق، في العاصمة بغداد في شهر تشرين الثاني 2026، وتأليف لجنة تحضيرية برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية الجهات ذات العلاقة تتولى مهمة التحضير لعقد القمة المذكورة".

وفي ملف السكن، تابع المجلس متطلبات "المضي في مشروع مدينة الصدر الجديدة، وأقر استكمال أمانة بغداد اجراءات التعاقد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية، واستثناء مشروع مدينة الصدر من احكام قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025)، وقيام الأمانة بالتعاقد على وفق اسلوب العطاء الواحد، استناداً الى تعليمات تنفيذ العقود العام رقم (1 لسنة 2025)، وتوفير وزارتي التخطيط والمالية التخصيص والتمويل للعقد المذكور، وفق قانون الإدارة المالية ( 6 لسنة 2019)".

وفي الشأن نفسه أقر مجلس الوزراء "بيع جزء من قطعة الأرض المخصصة في محافظة النجف الأشرف الى نقابة اطباء العراق بمساحة 600 دونم، والى ممثلية نقابة الصيادلة في المحافظة، بمساحة 500 دونم. لتوزيعها قطع أراض سكنية بين أعضاء النقابتين".

وفي ما يخص توفير الوقود لمعامل القطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء "إعادة إطلاق الحصص الوقودية لمعامل الطابوق كافة، لحين إيجاد بدائل قابلة للتنفيذ، ولمدة شهري عمل، وكذلك تفعيل القروض بحسب مبادرة البنك المركزي العراقي لتحوّل معامل الطابوق للعمل بالغاز السائل".

وفي مجال الاستثمار في الثروة الغازية، قرر مجلس الوزراء "تمديد مدة الغلق المالي لمشروع استثمار غاز بن عمر لسنة واحدة، الى غاية كانون الثاني 2027، بسبب تأخر تخصيص الاراضي ولسلامة الاجراءات وتنظيم ذلك تعاقدياً".

وأقر مجلس الوزراء "تخصيص مساحة 78 دونما لانشاء الأبنية والمنشأة الجامعية لمصلحة جامعة الحمدانية في سهل نينوى من العقار المعني، ومساحة 8 دونم لإنشاء محطة كهرباء الشلالات الثانوية لمصلحة الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية".

ونظر المجلس في عدد من المواضيع واتخذ فيها عدداً من القرارات اللازمة وكالآتي:

أولاً/ تحويل جميع مستحقات المطارات المودعة لدى الشركة العامة للملاحة الجوية الى وزارة المالية، ويعد سياق عمل شهري، وتقوم وزارة المالية بتمويل وزارة النقل/دائرة المطارات لأغراض الصيانة.

ثانياً/ استمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود والزيوت بكمياتها المحددة بطريقة الدفع بالآجل، الى ا
لمؤسسات الحكومية، مع إعلام وزارة المالية بتسديد المستحقات عن كميات الوقود وبشكل مباشر، وحسب ما تم صرفه لكل تشكيل في عام 2025 دون تجاوز الحصة من اجمالي المصروف الفعلي".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-03
Play
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-03
Play
العراق في دقيقة 03-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-03
الله بالخير
Play
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
Play
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
فقدان الثقة - حديث رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-03
Play
فقدان الثقة - حديث رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-03
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
Play
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
Play
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
Play
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
Play
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
Play
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
احترام الأديان، ابتكار طفلة، مستشفى بلا أطباء - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
Play
احترام الأديان، ابتكار طفلة، مستشفى بلا أطباء - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-03
Play
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-03
Play
العراق في دقيقة 03-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-03
الله بالخير
Play
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
Play
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
فقدان الثقة - حديث رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-03
Play
فقدان الثقة - حديث رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-03
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
Play
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
Play
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
Play
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
Play
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
Play
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
احترام الأديان، ابتكار طفلة، مستشفى بلا أطباء - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
Play
احترام الأديان، ابتكار طفلة، مستشفى بلا أطباء - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02

اخترنا لك
المسعودي يشكل لجان لاستقبال وتفويج المعتمرين الإيرانيين لوطنهم
14:30 | 2026-03-03
شرطة بابل تنفي هروب سجناء من سجن الكفل
14:22 | 2026-03-03
السيد الصدر يصدر تخويلاً بإقامة مضيف في قم وجامكران
14:07 | 2026-03-03
الانبار.. سقوط صاروخين ايرانيين في ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت
11:32 | 2026-03-03
بعد استهداف مفاعلات نووية في ايران.. ما هو موقف العراق؟
06:42 | 2026-03-03
وزير العدل يصدر إجراءات مشددة تخص السجون
05:59 | 2026-03-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.