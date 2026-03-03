شرطة بابل تنفي هروب سجناء من سجن الكفل

وجاء في بيان للقيادة، "تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم هروب سجناء من عناصر تنظيم الإرهابي من سجن الكفل في "، مؤكدة أن "هذه الأنباء عارية عن تماماً ولا تمتّ إلى الواقع بصلة".

وأوضحت القيادة أن "سجن المركزي في قضاء الكفل يخضع لإجراءات أمنية مشددة ومستمرة على مدار الساعة، وفقاً لتقدير الموقف الأمني، وبإشراف مباشر ومتابعة ميدانية متواصلة من قبل ، قائد شرطة محافظة بابل".



ويجري وفق البيان "تقييماً أمنياً دورياً وشاملاً لتحصينات السجن، ضمن سلسلة جولات ميدانية تنفذها قيادة الشرطة بالتزامن مع المستجدات والظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والانضباط وتعزيز كفاءة الأداء الأمني".



وأكدت قيادة شرطة بابل أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج مهني يعتمد مبدأ الأمن متعدد الحلقات (الأطواق الأمنية) ورفع مستوى الإنذار المبكر، مع استمرار المتابعة والتقييم الدوري لضمان الاستقرار الأمني ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرة الى انها "تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة".