المسعودي يشكل لجان لاستقبال وتفويج المعتمرين الإيرانيين لوطنهم

وقالت الهيئة في بيان، "تم تشكيل لجان خدمية متخصصة في مجال النقل والتفويج والاطعام لتسهيل عبور المعتمرين الايرانيين الى وطنهم عبر الأراضي العراقية".

وأشارت الى "استقبالها لقوافل المعتمرين الايرانيين الوافدين براً للبلاد عبر منفذ الحدودي وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم بعد توقف الذي حال دون عودتهم جواً بسبب العدوان الغاشم الذي تتعرض له بلادهم".وأعربت عن "تسخير جميع امكانياتها البشرية والخدمية واللوجستية لتسهيل عودة المعتمرين الايرانيين الى اهلهم مع حرصها الشديد على أمنهم وسلامتهم بالتعاون مع القوات الأمنية والعسكرية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة".وسجلت الهيئة "وصول نحو 1000 من المعتمرين الإيرانيين للعراق قادمين من خلال اليوم الأول"، ووضعت الهيئة "خطة تفويج رصينة ومتكاملة وستستمر بتنفيذها حتى إيصال آخر معتمر إيراني الى أرضه بسلام".