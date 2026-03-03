Alsumaria Tv
مجلس بابل يعطل دوام المدارس والجامعات لمدة يومين

محليات

2026-03-03 | 16:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس بابل يعطل دوام المدارس والجامعات لمدة يومين
1,098 شوهد

قرر مجلس محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات ليومي الأربعاء والخميس.

وقال المجلس في بيان، "مجلس محافظة بابل يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس للجامعات والمدارس فقط".

وكان مجلس محافظة بابل، قرر تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء، وذلك استكمالًا لمراسم العزاء في المحافظة واعلان الحداد على استشهاد المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
Play
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-03
Play
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-03
Play
العراق في دقيقة 03-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-03
الله بالخير
Play
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
Play
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
فقدان الثقة - حديث رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-03
Play
فقدان الثقة - حديث رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-03
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
هلع في دبي بعد "مدفع الإفطار" - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-03
Play
هلع في دبي بعد "مدفع الإفطار" - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-03
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
Play
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
Play
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
Play
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
Play
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
المسعودي يشكل لجان لاستقبال وتفويج المعتمرين الإيرانيين لوطنهم
14:30 | 2026-03-03
شرطة بابل تنفي هروب سجناء من سجن الكفل
14:22 | 2026-03-03
السيد الصدر يصدر تخويلاً بإقامة مضيف في قم وجامكران
14:07 | 2026-03-03
الانبار.. سقوط صاروخين ايرانيين في ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت
11:32 | 2026-03-03
بينها قرار الحرب والتعامل مع الازمة النفطية.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم
10:55 | 2026-03-03
بعد استهداف مفاعلات نووية في ايران.. ما هو موقف العراق؟
06:42 | 2026-03-03

