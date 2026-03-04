سماء العراق "مغلقة" لـ72 ساعة إضافية.. سلطة الطيران تمدد الإغلاق الاحترازي لغاية السبت

وذكرت السلطة في تنويه، إن "إغلاق الأجواء العراقية تقرر تمديده لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت المقبل".وأضافت أن القرار يأتي "استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية".وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرار وفقاً للمستجدات، مع إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً.