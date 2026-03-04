عطلة في هذه المحافظات غدا

وذكرت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ ، أنه "وفقًا للتقويم الرسمي لحكومة ، سيكون يوم الخميس 5 آذار 2026 رسمية في جميع مؤسسات الإقليم".وأضافت ان" الأعمال تستمر في المؤسسات الخدمية كالمعتاد على جداول الخفارات".