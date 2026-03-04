اربيل في مواجهة أكثر من 100 طائرة مسيرة وصاروخ

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي تابعته ، إن "هجمات الطائرات المسيّرة التي تنطلق من مناطق مختلفة في على ، والتي تنفذها جماعات خارجة عن القانون، تقع مسؤوليتها كاملة على عاتق الحكومة ، لأن المجال الجوي والحدود العراقية تخضع لسيطرتها".وأشار إلى أن "إقليم صامد لغاية الآن ولم يرد على تلك الهجمات"، لافتا الى انه "في حال عدم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد، فسوف نضطر إلى حماية أرض وشعب كردستان".وأضاف "حتى الآن، وفي عدة مواقع، تسببت بقايا تلك الصواريخ والطائرات المسيّرة التي سقطت على الأرض بأضرار للمدنيين، ولم يُتخذ أي قرار بتعويضهم"، داعيا " الى تعويضهم، لأنها المسؤول الأول على حماية أرض وسماء العراق".