الداخلية تمنح سمات مرور للعالقين من رعايا الدول بناءً على توصية وزارة الخارجية

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (واع): إن " أصدر أمرًا وزاريًا يقضي بتخويل مديري أقسام الإقامة والجوازات في المنافذ البرية الحدودية صلاحية منح سمة مرور لمدة (7) أيام للراغبين بالدخول إلى أراضي جمهورية والمغادرة منها".وأوضح القرار أن "هذا التخويل يُمنح لمدة شهر واحد، يُعاد النظر فيه عند انتهائه وفقاً لتطورات الظروف في المنطقة، على أن تكون سمة المرور صالحة لمدة سبعة أيام من تاريخ الدخول، بما يتيح لحاملها إتمام إجراءات العبور والمغادرة خلال المدة المحددة".وتابع البيان انه "جاء القرار استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة والظروف القاهرة التي تمر بها دول الجوار والمنطقة، وما ترتب عليها من توقف وتعذر سفر عدد من المسافرين".واكل ان "الأمر صدر بناءً على مقترح رسمي تقدمت به ، وفي إطار الجهود الدبلوماسية التي بذلتها لتسهيل مرور رعايا الدول الشقيقة والصديقة العالقين، وتمكينهم من الوصول إلى بلدانهم بيسر وأمان في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة".ولفت الى انه "يعكس القرار حرص على الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والإقليمية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية بما يسهم في تخفيف معاناة المسافرين وضمان انسيابية إجراءات العبور عبر المنافذ الحدودية".