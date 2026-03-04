حقيقة تأجيل صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر آذار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "مايتردد من أنباء متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت تأجيل صرف رواتب لشهر آذار الجاري بسبب نقص السيولة المالية، عار عن ".واكدت ان "هذه المعلومات غير صحيحة تماماً ولا تستند إلى أي واقع رسمي"، مبينة ان " باشرت فعلياً بتمويل الرواتب والمخصصات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها في المواعيد المحددة".وذكرت ان "الوضع المالي للدولة مستقر والتخصيصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية مؤمنة بالكامل ضمن الموازنة الاتحادية"، مشددة على أن "إجراءات الصرف تسير بانسيابية عالية دون وجود أي أزمة أو تعثر ".ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إرباك الرأي العام، وضرورة اعتماد القنوات الرسمية والبيانات الصادرة عن الوزارة حصراً للحصول على المعلومات الدقيقة".