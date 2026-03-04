المباشرة برفع الكتل الكونكريتية في المنطقة الخضراء تمهيدا لافتتاحها

نيوز- محلي

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمباشرة القوات الامنية، برفع الكتل الكونكريتية في تمهيدا لافتتاحها.



واضاف ان "ذلك جاء تمهيداً لاعادة الافتتاح امام حركة المواطنين". وقال المصدر لـ ، ان "القوات الأمنية باشرت باعمال رفع الكتل الكونكريتية التي نصبت داخل ".