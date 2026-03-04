انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق

وقال المصدر لـ ، ان "منظومة الطاقة في محافظات وذي قار والمثنى وميسان انطفأت بشكل تام".فيما اكدت وزارة الكهرباء ان "الإطفاء تم من قبل السيطرة المركزية والأمر مسيطر عليه فنيا".وأضافت ان "الإطفاء جاء بسبب ارتفاع الأحمال وهبوط التوليد".