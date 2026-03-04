الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل

وقال لمتابعة شكاوي بالوزارة في بيان ورد لـ ، ان "أغلب خطوط الطاقة خرجت عن العمل بسبب عارض فني طارئ".وأضاف ان "ملاكات الوزارة المختصة باشرت أعمال المعالجة بشكل فوري لإعادة الخطوط إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن".وطمأن الجميع بأن "الجهود مستمرة على مدار الساعة، ومن المؤمل عودة التيار خلال الساعات القادمة".