محافظة تعطل الدوام للمدارس غدا

– محلي

قررت ، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في عموم المدارس.



وقالت المحافظة في بيان تابعته ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في عموم المدارس بالمحافظة".