خلل يوقف محطة بيجي للكهرباء.. هل تم استهدافها؟

وقالت القيادة في بيان تابعته ، إن "ما تم تداوله بشأن تعرض محطة الكهربائية لأي استهداف عارٍ عن ".وأكدت أن "ما حصل هو توقف فني (Shutdown) في المحطة نتيجة خلل تقني، ولا علاقة له بأي عمل عدائي"، داعية "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في نشر الأخبار".