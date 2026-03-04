اسايش أربيل تصدر تنويها للمواطنين: ابتعدوا عن هذه المناطق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "نرجو من مواطنينا عند سقوط طائرة مسيّرة أو صاروخ، الابتعاد عن مكان الحادث وعدم التجمهر أو لمس بقايا الحطام، حفاظًا على سلامتكم وتجنبًا لأي خطر قد يهدد حياتكم".وأضافت "في حال وقوع أي حادث، يرجى التواصل مع الخط الساخن لمديريتنا".