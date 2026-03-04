مركز الأمن السيبراني ينفي استهداف الكهرباء بهجوم سيبراني

نفى ، الأربعاء، استهداف منظومة الكهرباء بهجوم سيبراني بعد أنباء انتشرت عقب انفطاع الكهرباء في عدد من المناطق.

وقال مدير المركز علي في بيان، "ننفي وجود أي هجوم سيبراني استهدف المنظومة "، مؤكدا أن "ما حدث لا يعدو كونه خللًا فنيًا جارٍ التعامل معه من قبل الجهات المختصة".

وأضاف أن "المركز على تنسيق مستمر مع المختصين في وزارة الكهرباء لمتابعة الموضوع".

وأشار الى أن " على جاهزية دائمة ويتواصل بشكل مستمر مع الجهات التي تمتلك بنى تحتية حرجة لضمان سلامة الأنظمة وحمايتها من أي تهديدات سيبرانية محتملة".



