البرد يباغت العراقيين.. حرارة تلامس الانجماد ومناطق ستتحول للبياض

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وغائم جزئي غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية. ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة لما سجل في اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينة ان "طقس السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم ويتحول الى غائم في المنطقة الوسطى وغائم جزئي في مع تساقط ثلوج في الأقسام الشمالية منها وغائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار تكون رعدية خفيفة الى متوسطة الشدة في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا لما سجل في اليوم السابق".وتابعت ان "طقس الاحد القادم غائم جزئي الى غائم على العموم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تتركز في الأقسام الشرقية من البلاد ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، موضحة ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما يكون غائم جزئي الى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط امطار خفيفة الشدة ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى".