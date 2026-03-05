موانئ العراق: حركة الملاحة البحرية تسير بصورة طبيعية وآمنة ولا تعرض للسفن

وذكرت الشركة في بيان ورد لـ ، انها "تنفي بشكل قاطع تعرض أي سفينة أو قطعة بحرية، سواء كانت تجارية أو ناقلة نفط، لأي حادث في موانئها التجارية أو النفطية، أو في الممرات الملاحية، أو ضمن المياه الإقليمية العراقية".واكدت الشركة أن "حركة الملاحة البحرية تسير بصورة طبيعية وآمنة، وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، وبمتابعة ميدانية مستمرة من الجهات المختصة".واعلنت الشركة أن "هناك فرقا مختصة تم تشكيلها لمتابعة سلامة وأمن السفن في المياه الإقليمية والقنوات الملاحية،وترفع تقاريرها بشكل يومي إلى الوكيل الإداري لوزارة النقل ، بصفته رئيس البحرية العراقية العليا، أو إلى نائبه ، مدير عام لموانئ ، كنائب رئيس اللجنة، علما بأن هناك تنسيقا كاملا مع قيادة القوة البحرية العراقية للتدخل عند حدوث أي طارئ".ودعت وسائل الإعلام إلى "اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة".