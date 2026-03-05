هل يمتلك العراق خزين كافٍ من مادة الغاز السائل للأشهر المقبلة؟

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت في بيان، انه"خلال زيارته لمقر لتعبئة وخدمات الغاز بحث مع ( انمار علي حسين ) والملاكات المتقدمة بوضع خطة محكمة لتوفير مادة الغاز السائل في جميع المحافظات”.واضاف ان "ملاكات الشركة في المواقع الانتاجية تعمل بشكل طبيعي وتبذل جهود عالية وعلى مدار الاسبوع من أجل توفير وتجهيز مادة الغاز السائل ( غاز الطبخ ) وايصاله للمواطنين".واكد "توفر مادة الغاز السائل في منافذ ومحطات تعبئة وقود الغاز السائل للسيارات في جميع الاوقات، فضلاًعن توفيره للمجمعات السكنية والمواقع الصناعية والتجارية والخدمية".ولفت إلى انه "لدينا كميات كافية من مادة الغاز السائل تسد حاجة المواطنين للاشهر المقبلة، وكذلك مستعدون لمد يد العون لاقليم بتجهيزهم الغاز السائل".ودعا الوكيل "جميع التشكيلات المعنية بما فيها شركتي ( تعبئة وخدمات الغاز وتوزيع المنتجات النفطية) المضي قدماً باتخاذ الاجراءات اللازمة والاشرف والمراقبة في عملية توفير مادة الغاز السائل للمواطنين في عموم المحافظات".