التربية: استحداث صفوف التعليم المبكر وفق ضوابط تنظيمية حديثة

وقال في ، في بيان ورد لـ ، ان " العام والأهلي والأجنبي قررت استحداث صفوف التعليم المبكر في المدارس الابتدائية الحكومية والأساسية، بما يتيح إلحاق رياض الأطفال بالأبنية المدرسية والاستفادة من مرافقها، مع اعتماد مناهجها وأساليبها التربوية الخاصة".وأشار إلى أن "فتح الصفوف يتم بعد استحصال الموافقات الرسمية، على أن يكون الصف في الطابق الأرضي وبمعزل عن بقية الصفوف، ويُقبل الأطفال بعمر خمس سنوات بعدد (15–25) طفلاً، مع إمكانية فتح صف أو صفين بحسب الكثافة السكانية وغياب رياض الأطفال في المنطقة".وأكدت الوزارة "ضرورة توفير معلمتين متفرغتين وموظفة خدمة، وساحة ألعاب خارجية، وتجهيز الصف بالأثاث والتقنيات الحديثة والمرافق الصحية الخاصة، على أن يتولى قسم رياض الأطفال الكشف الفني ويكون الإشراف حصراً من مشرفاته، لتعزيز جاهزية الأطفال للمراحل الدراسية اللاحقة".