تسهيل منح سمات الدخول للعراقيين عبر المنافذ السعودية

وقال بيان للوزارة ورد لـ ، إنه "جاء هذا الإجراء نتيجة للتطورات الراهنة في المنطقة، وما ترتب عليها من وجود عدد من المواطنين العراقيين العالقين في دول وعدد من العواصم، وحاجتهم العاجلة للعودة إلى عبر الأراضي ، وبالأخص عبر منفذ جديدة الحدودي".وأضافت "ويتيح هذا الإجراء للمواطنين الحصول على التأشيرات مباشرةً عند المنافذ الحدودية، من دون الحاجة إلى اعتماد الآلية السابقة التي كانت تتطلب تقديم الطلبات حصراً عبر في ".ودعت المواطنين العراقيين الراغبين بالدخول إلى الأراضي السعودية إلى التوجه مباشرةً إلى المنافذ الحدودية، لا سيما منفذ عرعر، لاستكمال إجراءات الحصول على سمة الدخول وفق الضوابط المعتمدة لدى الجهات المختصة في ، لافتةً إلى أن هذه السمات تُمنح لأغراض الإجلاء فقط، ولا تشمل تأشيرات العمرة أو الزيارة.وأعرب وزارة الخارجية عن تقديرها لتعاون السلطات السعودية الشقيقة، لما تبديه من دعم وتسهيلات تسهم في خدمة المواطنين العراقيين وتيسير إجراءات دخولهم.