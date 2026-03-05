الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
العراق يستعيد ختماً أثرياً نادراً يعود إِلى الحضارة الأكدية
محليات
2026-03-05 | 15:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
211 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية العراقية
، الخميس، عن استعادة ختم أثري نادر يعود إِلى الحضارة الأَكدية.
وجاء في بيان للوزارة "في إطار جهود
سفارة جمهورية العراق
في لندن لمتابعة واسترداد الآثار العراقية، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي الهادف إلى استعادة
التراث الوطني
الموجود في الخارج، تسلّمت السفارة يوم الخميس قطعةً أثريةً نفيسة تتمثل في ختم أثري يعود إلى الحضارة الأكدية (نحو 2250 قبل الميلاد)".
وجاءت عملية الاسترداد وفق البيان "بالتنسيق مع مكتب تسجيل الآثار المسروقة وشرطة الآثار التابعة لوزارة الداخلية البريطانية، حيث تبيّن أن القطعة مسجّلة ضمن الآثار المسروقة من
متحف دهوك
منذ عام 1991"، مضيفا "تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون القائم بين جمهورية
العراق
والمملكة المتحدة في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار".
ولفت البيان الى أنه "جرت مراسم تسليم القطعة الأثرية بحضور سفير جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة، الدكتور
صالح حسين علي التميمي
، وعدد من موظفي السفارة، كما حضر من الجانب البريطاني السيد جيمس
راتكليف
، مدير الاسترداد والمستشار العام في مكتب تسجيل الآثار المسروقة، والسيدة أوليفيا ويتينك من المكتب ذاته، إلى جانب الدكتور سانت
جون سيمبسون
، مدير قسم العراق وإيران وآسيا الوسطى والجزيرة العربية، والسيد ري سوان، رئيس المحققين في شرطة الآثار البريطانية".
