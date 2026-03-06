نصف الأسبوع القادم مُعبّأ بالأمطار والعواصف الرعدية ويؤخر موعد الربيع

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في أماكن متفرقة فيها وغائم فيمع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة فيها، وغائم جزئي في ، وتصاعد للغبار في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق ".واضافت ان "طقس الاحد المقبل سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية فيهما وغائم جزئي في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة فيها مع تصاعد الغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".واكدت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما في المنطقة الشمالية مصحوب بتساقط امطارمتوسطة الشدة فيها تكون رعدية و صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق"، لافتا الى ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق على العموم".