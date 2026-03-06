تحديث عن حالة الطقس.. توقعات بموعد انتهاء موجة البرد في العراق

وقال في منشور على الفيسبوك تابعته ، ان "الأجواء الباردة مستمرة لغاية مساء اليوم الجمعة، وترتفع درجات الحرارة قليلا يومي غد السبت وبعد غد الاحد".واضاف ان "منتصف الأسبوع المقبل تعاود درجات الحرارة انخفاضها ويستمر معها الشعور بالبرودة خلال ساعات الصباح والليل"، متوقعا "استمرار هذا النمط حتى نهاية رمضان".وتابع ان "السبب يعود لكتلة هوائية باردة ذات أصل شبه قطبي متمركزة على عموم المنطقة".