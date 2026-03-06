الداخلية تعتمد اجراء قلل الاعتماد على العنصر البشري

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الكاميرات الذكية أسهمت بشكل واضح في الحد من الجرائم، سواء من خلال ردع المجرمين لشعورهم بالمراقبة المستمرة، أو عبر كشف الجرائم في أوقات قياسية، إذ تمكنت بعض الحالات من الوصول الى نتائج خلال نحو 30 دقيقة، ما ساعد على اختزال الزمن وتبسيط الإجراءات".وأضاف أن "هذه التقنيات أسهمت أيضاً في تقليل الاعتماد على العنصر البشري، والمساهمة في بناء رجل أمن يمتلك عقلية تقنية متطورة، بما يدعم التوجه نحو إنهاء عسكرة المدن وتطبيق خطة الأمن المناطقي".