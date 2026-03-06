خوف الحصار وانقطاع الكهرباء يدفع العراقيين لشراء (الفانوس والچولة واللاله.. هل سنعود اليها؟

هذا القلق يترافق مع مخاوف من انقطاع الكهرباء أو حدوث حصار اقتصادي قد يؤثر على الخدمات الأساسية، لذلك بدأ عدد من المواطنين بالعودة إلى استخدام وسائل إضاءة تقليدية مثل الچولة، الفانوس، واللاله كبدائل في حال حدوث أزمات.ومن الاسباب التي تدفع العراقيين إلى استخدام هذه الوسائل، الخوف من انقطاع الكهرباء، لانه وبعد التطور الحاصل في العالم لا يزال يعاني من أزمة كهرباء منذ سنوات، ومع تصاعد التوترات يخشى المواطنون أن تزداد الانقطاعات أو تتوقف الكهرباء تماماً.وبعض العائلات تتخذ إجراءات احتياطية تحسباً لأي حرب أو حصار قد يسبب نقصاً في الوقود أو الطاقة، وايضا العودة الى وسائل قليلة التكلفة مثل الچولة والفانوس واللاله التي تعتبر أدوات بسيطة وغير مكلفة مقارنة بالمولدات أو البطاريات الكبيرة.ماهي (الچولة)PasteCancelأداة بسيطة تعتمد غالباً في تشغيلها على النفط الابيض، وتستخدم للإنارة وأحياناً للطبخ(الفانوس)وسيلة إضاءة تقليدية تعمل بالنفط الابيض أو الشمع، وتتميز بإضاءة ثابتة نسبياً(اللاله)نوع بسيط من المصابيح الشعبية يستخدم النفط الابيض فيها وتستخدم للاضاءة.زلية. كما أن بعض الحرفيين عادوا لصناعة هذه الأدوات أو إصلاحها. وفي الوقت نفسه تعكس هذه الظاهرة حالة القلق التي يعيشها المجتمع بسبب الظروف السياسية والأمنية.رغم فائدتها في حالات الطوارئ، إلا أن استخدام هذه الوسائل قد يحمل بعض المخاطر مثل ( الحرائق داخل المنازل، انتشار الدخان والروائح، ضعف الإضاءة مقارنة بالمصابيح الكهربائية).تعكس عودة العراقيين إلى استخدام الچولة والفانوس واللاله حالة من الاستعداد النفسي والعملي لمواجهة أي طارئ قد يؤثر على الحياة اليومية.ورغم بساطة هذه الوسائل، إلا أنها تمثل بالنسبة للكثيرين وسيلة أمان في ظل عدم اليقين بشأن المستقبل والخدمات الأساسية