ميسان.. اصابة منتسب بشظايا القصف الامريكي على الحدود العراقية

وقال المصدر لـ ، انه "تعرضت المنطقة القريبة من جلات الحدودية (المخافر الحدودية العراقية مخفر الزعفران المحاذي لناحية شيخ سعد ) لقصف امريكي مما ادى الى اصابة المنتسب (م، ع، ح ) بأصابات طفيفة".واشار الى ان "القصف استهدف منطقة قريبة للحدود وتم اصابة المنتسب أعلاه بشظايا من القصف".