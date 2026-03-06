ضربة جوية في صحراء النخيب تقتل "راعياً".. عثروا عليه بعد 3 ايام

وقال المصدر لـ ، انه "بتاريخ 3/3/2026 تم فقدان الاتصال مع شخص من أهالي حي الحر لديه اغنام غرب ".وتابع انه "اليوم بتاريخ 6/3 دخل الأهالي بالبحث عنة وتم العثور عليه في غرب النخيب في محيط منطقة شنانة مقتول في عجلتة نوع بيكم نتيجة ضربة جوية".