البصرة: لا تعطيل لدوام المدارس الاسبوع المقبل

وذكرت في بيان، أن قرار التعطيل خلال يومي الاربعاء والخميس الماضيين جاء بناءً على معطيات ميدانية تشير إلى أن الأجواء في أصبحت “ساخنة أمنياً”، مع انتشار المسيّرات في الأجواء ووجود مخلفات حربية وصاروخية نتيجة التصعيد المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية، ما يشكل خطراً على سلامة الطلبة والتلاميذ.وأضافت أن مجلس المحافظة أجرى جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ قرار العطلة في المدارس، مؤكدة أن القرار لم يُتخذ بدافع الارتياح، بل حفاظاً على أرواح الطلبة، خصوصاً أن هناك مناهج دراسية تتطلب الاستكمال خلال الفترة الحالية.وأشارت المالكي إلى أن شهر نيسان يشهد عادة تعطيل دوام الصفوف المنتهية استعداداً لامتحانات البكالوريا، ما يزيد من أهمية استثمار الوقت المتبقي لإكمال المناهج الدراسية.وأكدت حرص اللجنة على عدم انقطاع الطلبة عن مدارسهم واستكمال المقررات الدراسية، لافتة إلى أنه لا توجد أي نية لتعطيل الدوام في الأسبوع المقبل إذا استقرت الأوضاع الأمنية وسارت الأمور بشكل طبيعي.