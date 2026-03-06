لطلبة المدارس والجامعات.. عطلة طويلة في كردستان

وذكر بيان لحكومة اﻹقليم إنه "تقرر تعطيل الدوام في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لـ ووزارة والبحث العلمي في حكومة ، الحكومية وغير الحكومية والأهلية والدولية".وأضاف أن "تعطيل الدوام يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/3/2026 ولغاية يوم الاثنين الموافق 23/3/2026".ويتعرض اقليم لكردستان لقصف متواصل، منذ بدء الحرب الايرانية - الامريكية، طال قواعد وقنصلية في .