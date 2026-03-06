وقال في تدوينة له "حفاظاً على الحق والمذهب الحق والوطن الحق.. ولإبعاد شر الأعداء وكيدهم ومكرهم.. فلنبايع إمامنا صاحب الأمر: الإمام المهدي (عليه السلام) بقية الله في أرضه والقائم بأمره، وذلك من خلال رفع رايات على كل المنازل والمحال والعمارات بل وكل الطرق والشوارع والأزقة والمدن والقرى والأرياف وكل المناطق الموالية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فذلك أقل ما يقوم به (شيعة محمد وعلي)".واضاف "وليكن علماً أخضر مكتوباً عليه (لبيك صاحب الأمر) بخط أبيض وذلك بعد دعاء في ليلة القدر: الثالث والعشرين من شهر رمضان الحالي، واختتموا ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد".وبين ان "ذلك استكمالاً للمنهج الرمضاني كالاعتكاف وغيره".واتم "وأخيراً أقول: لا تقولوا قولاً ولا تفعلوا فعلاً يضر فعلاً بالدين والمذهب.. فالدين بذمتكم والمذهب بذمتكم".