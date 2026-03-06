الصفحة الرئيسية
لـ"ابعاد شر الاعداء".. السيد الصدر يصدر توجيها
محليات
2026-03-06 | 16:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
13,070 شوهد
اصدر زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، توجيهاً "لإبعاد شر الاعداء وكيدهم ومكرهم".
وقال
السيد الصدر
في تدوينة له "حفاظاً على
الإسلام
الحق والمذهب الحق والوطن الحق.. ولإبعاد شر الأعداء وكيدهم ومكرهم.. فلنبايع إمامنا صاحب الأمر: الإمام
محمد بن الحسن
المهدي (عليه السلام) بقية الله في أرضه والقائم بأمره، وذلك من خلال رفع رايات على كل المنازل والمحال والعمارات بل وكل الطرق والشوارع والأزقة والمدن والقرى والأرياف وكل المناطق الموالية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فذلك أقل ما يقوم به (شيعة محمد وعلي)".
واضاف "وليكن علماً أخضر مكتوباً عليه (لبيك صاحب الأمر) بخط أبيض وذلك بعد
قراءة
دعاء
العهد
في ليلة القدر: الثالث والعشرين من شهر رمضان الحالي، واختتموا ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد".
وبين ان "ذلك استكمالاً للمنهج
العبادي
الرمضاني كالاعتكاف وغيره".
واتم "وأخيراً أقول: لا تقولوا قولاً ولا تفعلوا فعلاً يضر فعلاً بالدين والمذهب.. فالدين بذمتكم والمذهب بذمتكم".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السيد الصدر يصدر توجيها يخص "الزيارة الشعبانية"
14:33 | 2026-01-25
السيد الصدر يصدر تخويلاً لاقامة مضيف آل الصدر في لبنان
09:25 | 2026-01-30
السيد الصدر يصدر توجيها يخص سرايا السلام.. اعتذار وسحب باجات
11:05 | 2026-01-15
السيد الصدر يصدر تخويلاً بإقامة مضيف في قم وجامكران
14:07 | 2026-03-03
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لـ"ابعاد شر الاعداء".. السيد الصدر يصدر توجيها
محليات
35.7%
16:03 | 2026-03-06
لـ"ابعاد شر الاعداء".. السيد الصدر يصدر توجيها
16:03 | 2026-03-06
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
24.17%
02:47 | 2026-03-05
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:47 | 2026-03-05
البرد يباغت العراقيين.. حرارة تلامس الانجماد ومناطق ستتحول للبياض
محليات
22.99%
01:09 | 2026-03-05
البرد يباغت العراقيين.. حرارة تلامس الانجماد ومناطق ستتحول للبياض
01:09 | 2026-03-05
هل يمتلك العراق خزين كافٍ من مادة الغاز السائل للأشهر المقبلة؟
محليات
17.14%
08:31 | 2026-03-05
هل يمتلك العراق خزين كافٍ من مادة الغاز السائل للأشهر المقبلة؟
08:31 | 2026-03-05
اخترنا لك
محافظة عراقية تعطل دوام المدارس الاحد والاثنين المقبلين
16:47 | 2026-03-06
لطلبة المدارس والجامعات.. عطلة طويلة في كردستان
13:43 | 2026-03-06
البصرة: لا تعطيل لدوام المدارس الاسبوع المقبل
13:16 | 2026-03-06
سباق بين سائقي "تكتك" ينتهي بدخول احدهما بسيارة مدنية شرقي بغداد
11:27 | 2026-03-06
ضربة جوية في صحراء النخيب تقتل "راعياً".. عثروا عليه بعد 3 ايام
09:50 | 2026-03-06
ميسان.. اصابة منتسب بشظايا القصف الامريكي على الحدود العراقية
08:38 | 2026-03-06
