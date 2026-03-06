محافظة عراقية تعطل دوام المدارس الاحد والاثنين المقبلين

اعلن محافظ ، ، تعطيل الدوام الرسمي لكافة مدارس المحافظة الاحد والاثنين المقبلين.

وقال الخطابي في بيان "تقرر تعطيل الدوام لكافة مدارس المحافظة يومي الاحد والاثنين المقبلين".



واشار الى انه "سيتم التداول مع ومدير عام التربية بشأن الدوام للأيام المقبلة".