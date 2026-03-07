البرد لا ينوي المغادرة وامطار غزيرة تقلب موازين الطقس في آذار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار تزداد غزارتها في الشمال، وسيكون الطقس في صحواً عدا أقسامها الشرقية فيكون غائماً مع أمطار متوسطة الشدة صباحاً تتحسن بعد الظهر، و درجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى و الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضافت أن "طقس الإثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً في مع أمطار متفرقة تتحسن مساءً، و درجات الحرارة: تنخفض في المنطقتين الوسطى و الجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم بشكل عام، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".وتابعت أن "طقس الأربعاء سيكون غائماً جزئياً يتحول بعد الظهر إلى غائم في عموم البلاد، مع فرصة لزخات مطر في الأجزاء الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".