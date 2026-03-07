المحافظات التي قررت تعطيل الدوام في المدارس والجامعات

وقال محافظ في بيان ورد لـ انه "تقرر تعطيل الدوام لكافة مدارس المحافظة يومي الاحد والاثنين المقبلين".واشار الى انه "سيتم التداول مع ومدير عام التربية بشأن الدوام للأيام المقبلة".فيما اعلنت حكومة إقليم ، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية لمدة 15 يوماً.وذكر بيان لحكومة اﻹقليم إنه "تقرر تعطيل الدوام في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لـ وزارة التربية ووزارة والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، الحكومية وغير الحكومية والأهلية والدولية".وأضاف أن "تعطيل الدوام يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/3/2026 ولغاية يوم الاثنين الموافق 23/3/2026".