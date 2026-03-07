بالصور.. كوادر شركة KBR تغادر موقع عملها في حقل مجنون

جاء ذلك بعدما ذكرت رويترز في خبر تابعته ، ان عدة شركات نفط أجنبية بدأت إجلاء موظفيها الأجانب من إلى الكويتب عد حادثة الامس في ، حيث تعرضت مخازن المواد الكيمياوية لشركة هاليبرتون الامريكية، في لقصف بواسطة طائرة مسيرة.واظهر مقطع مصور، مخازن المواد الكيمياوية لشركة هاليبرتون الامريكية في البرجسية بمحافظة البصرة وهي تشتعل بعد قصفها بطائرة مسيرة.