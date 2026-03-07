الاشارات الذكية تعمل تجريبيا في بغداد بدءا من الغد.. اليكم التقاطعات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الاشارات الذكية في يوم غداً الاحد المصادف 8 أذار 2026 ضمن المرحلة الاولى لمشروع المرور الذكي لمدينة ".واضافت "ادناه التقاطعات المشمولة بالتشغيل التجريبي:تقاطع الاجراستقاطع السينما البيضاءتقاطع الكهرباء ( البلديات )تقاطع السفارةتقاطع الاول ( الدرويش )تقاطع جسر المشتل الثاني ( فلافل )تقاطع كسرة وعطش الثانيتقاطع 55تقاطع العورةتقاطع مرور البلدياتتقاطع الاسواق المركزية ( الشعب )تقاطع الشركة (تقاطع المحكمة نزول جسر )تقاطع عدن ( الشعب )تقاطع فلكة 83تقاطع الكيارة ( )تقاطع الفلاح الثالثتقاطع البنوك ( حي اور )تقاطع مجسر الشعب الاول ( صليخ )تقاطع النفط ،واكدت ان "العمل تجريبي سيكون بدون تسجيل مخالفات".