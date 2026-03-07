التربية والتعليم العالي تؤكدان على ضمان انسيابية الدوام والاستعداد للبدائل مع تطورات الحرب

وذكر بيان لوزارة التربية، انه "بناءً على توجيه رئيس ، عُقد اليوم في اجتماع ضم وزارتي التربية والتعليم العالي وبحضور الوزيرين وكالة، ورئيس هيئة المُستشارين، ونائب مُدير مكتب ، والكادر المُتقدم للوزارتين من الوكلاء والمديرين العامين".ناقش الاجتماع، وفق البيان، "تقييم الأوضاع الراهنة في ظل الظروف الحالية للبلاد، بمُراجعة الخطط التربوية والتعليمية لاستكمال ما تبقّى من العام الدراسي، كما جرت مُراجعة ودراسة المعطيات الميدانية المتوفرة، بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لطبيعة كل منطقة وتقدير موقفها الأمني، وتشكيل عمليات وزارية تتابع المُتغيرات والمُعطيات والمواقف بشكل متواصل".وأكد المُجتمعون على "أهمية وضع الاجراءات المُناسبة التي تحفظ أرواح أبناءنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية بشكل أساسي، مع حث إدارات المدارس على ضمان انسيابيّة الدوام الرسمي في المناطق المُستقرة، واتخاذ القرارات المُناسبة بحسب المُعطيات الأمنية، فضلاً عن الاستعداد والتهيؤ لاتخاذ البدائل التربوية المُناسبة عند الحاجة لاستكمال المناهج الدراسية إلى الطلبة وما تبقّى من العام الدراسي".واتم البيان، انه "سيتم مُراجعة تقييم الموقف والقرارات تبعاً للتطورات والمُعطيات المُتواصلة، ووفقاً للتقديرات الوزارية، وبالتنسيق مع للتربية في المُحافظات، بما يُحقق سلامة الطلبة والهيئات التعليمية، ويضمن استمرار العملية التربوية في عموم البلاد".