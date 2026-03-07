التربية تحقق بحادثة اعتداء على موظف في ميسان

وأكد في بيان ورد للسومرية نيوز، "متابعته المباشرة للحالة الصحية للمصاب بعد تعرضه لطعنات من قبل أحد الأشخاص على خلفية مشاكل إجتماعية، ما استدعى نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له ومتابعة حالته الصحية لحين تماثله للشفاء".ووجّه الوزير، لتربية "بمتابعة الحادث ميدانياً والاطمئنان على صحة الموظف، وتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابساته ورفع تقرير مفصل إلى الوزارة، مؤكداً أن كرامة الملاكات التربوية والإدارية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية منتسبيها داخل المؤسسات التربوية".