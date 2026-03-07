الداخلية تؤكد على اليقظة التامة والحذر في حماية المنشآت الحيوية

وذكر بيان للوزارة، ان " ، اجرى زيارة ميدانية تفقدية شملت مقر الوحدة الخامسةالتابعة لآمرية حماية السجون في ، ومقر الوحدة الثانية التابعة للآمرية ذاتها في الأشرف".واضاف البيان ان "الشمري اطلع خلال جولته على مستوى الجاهزية الأمنية والقتالية للوحدتين"، مشدداً على "أهمية اليقظة التامة والحذر في حماية المنشآت الحيوية، كما التقى الشمري بالضباط والمنتسبين".وتابع البيان "كما استمع الشمري إلى شرح مفصل حول سير العمل والمتطلبات الميدانية"، موجهاً "بتوفير كامل الدعم اللوجستي والفني بما يضمن تعزيز أداء المهام الموكلة إليهم".وأكد الشمري على "ضرورة الالتزام التام بالقوانين النافذة، والتعامل بمهنية عالية، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط العسكري لضمان إتمام الواجبات بكفاءة ومهنية".