بغداد.. صفارات الانذار تدوي بالسفارة الامريكية واستهداف محيطها

وقال المصدر لـ ، ان "السفارة الامريكية فعلت صافرات الانذار مع صوت انفجارات وسط العاصمة ".واشار الى انه "تم استهداف محيط السفارة الامريكية بعدد من الصواريخ"، مشيرا الى أن "الاجهزة الامنية تجري البحث عن مكان الانطلاقدون ورود معلومات عن وجود ضحايا".