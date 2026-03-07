احتراق كرفان تابع لمحطة كهرباء جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باحتراق كرفان تابع لمحطة كهرباء جنوبي .

وقال المصدر في حديث لـ " ، "لا يوجد اي استهداف في منطقة الدورة الحادث عبارة عن احتراق كرفان تابع الى محطة كهرباء الدورة".

وأضاف المصدر أن "الحريق نتيجة تماس كهربائي".