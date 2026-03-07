الكهرباء تكشف حقيقة اندلاع حريق بمحطة في بغداد

نفت وزارة الكهرباء، السبت، اندلاع حريق بمحطة للكهرباء جنوبي .

وقالت الوزارة في بيان، "تنفي وزارة الكهرباء ما تداوله بعض وكالات الأنباء وصفحات التواصل الاجتماعي، من أن هنالك حريق تعرضت له محطة توليد كهرباء الدورة الحرارية".

وأضاف البيان أن "المحطة المذكورة تعمل بإنسيابية عالية، ولم يطرأ عليها أي عارض فني ولا خارجي"، مشيرا الى أن "أعمال التأهيل متواصلة فيها بحسب ، لتوسعة وتأهيل وحداتها التوليدية لتعزز قُدرات المنظومة الكهربائية، خصوصاً أن موقعها مهم وستراتيجي بمركز الحمل بالعاصمة ، وقريبة من مصادر توافر الوقود اللازم لتشغيلها".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء السبت، باحتراق كرفان تابع لمحطة للكهرباء جنوبي بغداد.