"جسر بري وجوي" عبر السعودية.. تحرك عراقي لإنقاذ المئات من "عالقين" في لبنان

كشفت السفارة عن مبادرة قدمتها لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لعودة المواطنين عبر أراضيها وتتضمن الإجراءات منح العراقيين العالقين تأشيرات عبور ترانزيت من خلال مكاتب معتمدة في لغرض المغادرة جواً إلى المملكة ثم العودة إلى براً عبر منفذ جديدة الحدودي.وأكدت السفارة أن التقديم متاح للراغبين الجدد في العودة من خلال إرسال صور جوازات سفرهم عبر الخطوط الساخنة التي خصصتها السفارة للعمل على مدار الساعة لاستكمال إجراءات منح التأشيرات بالسرعة القصوى بالتنسيق مع الجانب السعودي لإنهاء أزمة مئات العائلات التي تقطعت بها السبل جراء إغلاق المنافذ التقليدية تحت وطأة الحرب الأخيرة.