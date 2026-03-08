كربلاء المقدسة تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والأربعاء بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

وذكرت المحافظة في بيان، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)".وأضافت ان "العطلة جاءت لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإحياء هذه المناسبة الدينية".