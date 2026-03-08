شلل اغلب شوارع بغداد

– محلي

شهدت العاصمة ، عصر اليوم الاحد، اختناقات مرورية شلت حركة السير في العديد من المناطق الحيوية، وسط استياء واسع من المواطنين.

وطال الزخم المروري اغلب شوارع العاصمة تقريبا، حيث عُلقت حركة آلاف المركبات عند التقاطعات.

وامتدت طوابير السيارات لمسافات طويلة جدا مع حركة بطيئة دون معرفة الأسباب.

وطالب عدد من المواطنين بإيجاد حلول جذرية لازمة الاختناقات منها تغيير أوقات دوام الدوائر والكليات إضافة الى ضرورة تسقيط سيارة مقابل تسجيل أخرى كون ذلك سيقلل من عدد السيارات في الشوارع.