توضيح جديد من التربية بشان دوام المدارس

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في كثرة الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تعتمدها بعض المنصات والقنوات عبر تلغرام، الأمر الذي ينعكس سلباً على عمل الوزارة، ويربك الطلبة وأولياء أمورهم، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية"، مبينا ان "الوزارة تشدد باستمرار على ضرورة اعتماد الأخبار الصادرة عن منصاتها الرسمية الموثقة، إلى جانب التصريحات والبيانات التي تصدر عنها عبر قنواتها المعتمدة".وأضاف أن "ولي الأمر يحتاج في هذه الظروف إلى الوصول للمعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي"، مشيرا الى ان "هذه الصفحات والقنوات توسعت خلال فترة جائحة ، واستمرت في استهداف جمهور الطلبة الباحثين عن الأخبار والمستجدات، من خلال نشر معلومات غير دقيقة، أو تداول نوايا وتوقعات على أنها أخبار مؤكدة".وتابع "أصدرنا توضيحات بعد تزايد الأحاديث خلال الفترة الأخيرة عن احتمال إلى التعليم الإلكتروني"، موضحا ان "موقف الوزارة ثابت حتى الآن باتجاه استمرار التعليم الحضوري، وأن أي تغيير محتمل سيخضع لتقدير الجهات المختصة ووفق السياقات الرسمية المعتمدة".