في بغداد.. الداخلية تفتح تحقيقا بعد أعمال شغب خلال إزالة تجاوزات

وقالت الوزارة في بيان، "وجه بتشكيل مجلس تحقيقي على خلفية الحادث الذي وقع أثناء خروج قوة أمنية برفقة ملاكات أمانة لتنفيذ واجب إزالة التجاوزات في منطقة الحرية".

وأضاف البيان "في الوقت الذي كانت فيه القوة تباشر بواجبها، وقعت أعمال شغب تمثلت برشق القوة بالحجارة وحدث ايضا إطلاق للعيارات النارية من القوة ايضا، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وعدد من منتسبي القوات الأمنية".



ولفت البيان الى أنه "على إثر ذلك، أمر وزير الداخلية بتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادث بشكل دقيق، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المقصرين، سواء فيما يتعلق بالقوة التي نفذت الواجب أو بمجمل تفاصيل الحادث، وفقاً للقانون".



وأكدت وفق البيان "حرصها على حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام، وفي الوقت ذاته تطبيق القانون والتعامل بحزم مع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو منتسبيها او استخدام القوة المفرطه بحق المواطنيين".